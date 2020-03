Deze week opnieuw promoties mogelijk in supermarkten, ketens reageren tevreden SSL JV LH

30 maart 2020

13u30

Bron: eigen berichtgeving, belga 267 Er komen opnieuw promoties en kortingen in supermarkten. Minister van Consumenten Nathalie Muylle (CD&V) legt de laatste hand aan een regeling om het verbod op te heffen. "Het hamsteren is gestopt, dus kunnen we dat herbekijken", aldus de minister. Verschillende ketens kondigden meteen aan dat ze die kortingen zo snel mogelijk weer zullen geven, anderen nemen een iets meer afwachtende houding aan.

De kortingen en promoties in de supermarkten waren tijdelijk opgeschort als gevolg van het hamstergedrag dat tijdens de coronacrisis ontstond. Maar intussen lijkt de stormloop geluwd. De klant betaalt de laatste weken echter ook fors meer aan de kassa door het opgelegde kortingverbod.

Zak chips 29 procent duurder

Op sociale media circuleerde een vergelijking van kassatickets van Colruyt, waarop te zien was dat bijvoorbeeld een grote zak chips 29% duurder geworden is. “Dat kan ik zelf ook vaststellen wanneer ik naar de supermarkt ga: de winkelkar wordt duurder, precies omdat er geen promoties meer mogelijk zijn. Dat kan niet de bedoeling zijn van zo’n maatregel. Zeker omdat er nu veel meer gezinnen zijn waar er bespaard moet worden, omdat één of twee mensen in tijdelijke werkloosheid zijn terechtgekomen. Het is nog een kwestie van details, daarna kunnen de promoties die al liepen en die voor de komende weken al waren afgesproken toch doorgaan. Dat komt zeker deze week nog in orde.”

De supermarktketens zeiden eerder in een reactie dat ze de prijzen niet hebben verhoogd tijdens de coronacrisis, maar dat vooral promojagers nu meer betalen aan de kassa door het verbod op kortingen. Colruyt kreeg de voorbije dagen “veel reacties” over de prijzen. “Hiervoor hadden we gewaarschuwd toen acties en promoties plots verboden waren om het hamstergedrag te ontmoedigen”, aldus woordvoerster Hanne Poppe. Ook de burgemeester van Kortrijk, Vincent Van Quickenborne, riep via Twitter op om het kortingverbod op te heffen.

Minister van Consumenten Nathalie Muylle (CD&V) legt nu de laatste hand aan een regeling waarmee het verbod weer wordt opgeheven. De supermarkten laten nu weten erg tevreden te zijn met die aanpassing.

We blijven wel de vinger aan de pols houden om hamstergedrag te monitoren Reactie van Colruyt

Colruyt zegt op Twitter “zo snel mogelijk de afgesproken promo’s” te zullen heractiveren. “We blijven wel de vinger aan de pols houden om hamstergedrag te monitoren”, zo wordt nog benadrukt.

“We zijn bijzonder blij dat we in deze tijden de ‘normaliteit’ en het voordeel van kortingen terugvinden”, staat dan weer in een mededeling van Albert Heijn. “We gaan dus opnieuw uitpakken met kortingen”.

Carrefour en Delhaize voorzichtiger

Ook Carrefour zegt tevreden te zijn dat de regeling rond kortingen wordt aangepast. Daar wordt wel iets voorzichtiger gereageerd op een eventuele snelle herinvoering van die kortingen in de eigen winkels. “We bekijken nu intern hoe we dat concreet zullen omzetten”, zegt woordvoerder Marco Demerling.



Eenzelfde geluid klinkt Delhaize. “We wachten de officiële communicatie van de minister en de modaliteiten af”, zegt woordvoerder Roel Dekelver. “Daarna zien we wel wat we zullen doen.”

Voorts zeggen ook Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, en BABM, de vereniging van merkartikelfabrikanten in food en non-food, blij te zijn met de bijsturing. “Het is nu vooral belangrijk om de bevoorrading te blijven garanderen en tegelijk mogelijke onrust rond de prijzen van producten in de winkels weg te nemen”, zeggen ze in een gemeenschappelijk mededeling.

Lees ook:

Hoe ga je veilig winkelen in coronatijden? Marc Van Ranst legt uit hoe je kans op besmetting beperkt

“Verschuif solden naar augustus”: modesector wil extra tijd om zomercollectie te verkopen (+)

Supermarkten op 2 weken tijd fors duurder.

Nu het hamsteren gestopt is, moet @nathaliemuylle terug kortingen, solden en acties toelaten. De consument betaalt nu veel te veel. pic.twitter.com/Wcoahd7RMY ᴠɪɴᴄᴇɴᴛ ᴠᴀɴ Qᴜɪᴄᴋᴇɴʙᴏʀɴᴇ(@ VincentVQ) link