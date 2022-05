Deze week in 2007: Maddie McCann (3) verdwijnt uit haar bedje in Portugese badplaats, meest mysterieuze verdwijningszaak van deze eeuw nog altijd onopgelost

Dinsdag was het exact 15 jaar geleden dat Madeleine ‘Maddie’ McCann verdween uit haar bedje in de vakantieflat die haar ouders huurden in Praia da Luz in de Portugese Algarve. Het Britse meisje was net geen vier jaar. Vandaag is ze nog altijd niet teruggevonden. De mysterieuze verdwijningszaak is internationaal de meest gemediatiseerde ooit en blijft onopgelost, al is het Duitse gerecht ervan overtuigd dat Maddie vermoord is en dat ze de dader te pakken hebben.

Maddie McCann zou op 12 mei 2007 vier jaar worden. Het is nog altijd niet geweten of de Britse peuter die verjaardag gehaald heeft. Maddie is het eerste dochtertje van Kate en Gerry McCann, beiden artsen, beiden geboren in 1968. Kate beviel van Maddie in Leicester, nadat ze vijf jaar ivf-behandelingen had ondergaan. Twee jaar later, in 2005, volgde de tweeling Sean en Amelie McCann. Het gezin woonde in Rothley, op tien kilometer van Leicester.

In 2003 waren de McCanns een weekje op vakantie in de Portugese Algarve, samen met zeven vrienden en hun vijf kinderen. Op 3 mei gingen ze rond 20.30 uur met hun vrienden uiteten in de tapasbar van het vakantiecomplex in Praia da Luz, terwijl de drie kinderen van Kate en Gerry McCann in vogelvlucht 55 meter verder in een kamer van het gelijkvloerse appartement lagen te slapen. De ouders vertrouwden dat omdat ze vanop het terras van de tapasbar zicht zouden hebben op de slaapkamer, maar dat bleek achteraf niet helemaal zo te zijn. De deuren konden ze niet zien.

Het gezelschap ging bovendien ongeveer elk half uur checken of alles wel oké was met de kinderen. De derde keer was het de beurt aan mama Kate, na papa Gerry en een vriend. Die laatste was eerst naar zijn eigen kinderen gaan kijken en had om 21.30 uur eigenlijk enkel de tweeling van de McCanns goed gezien. Hij had niet duidelijk gecheckt of ook Maddie wel nog in de slaapkamer was. Kate moest rond 22 uur dan zelf vaststellen dat Maddie spoorloos was. Ze liep terug naar het restaurant en schreeuwde: “Madeleine is verdwenen, iemand heeft haar meegenomen!”

Er werd massaal en internationaal naar Maddie gezocht. Zowat de hele wereld kent de foto’s van de kleuter, met haar lichtbruine haar en blauwe ogen. De ouders beweerden van in het begin dat hun dochtertje ontvoerd was. Toch werden ze in september 2007 ook zelf een tijdlang als verdachten beschouwd. Ze kregen het gerechtelijke statuut van “arguido”, de term in Portugal voor een officiële verdachte die nog niet is aangeklaagd. De Portugese speurders gingen toen uit van een ongeluk in het appartement en dat Kate en Gerry McCann dat hadden proberen te verdoezelen. Ze waren officieel verdachten af in 2008. Toen werd de verdwijningszaak in Portugal afgesloten, maar schakelden de McCanns zelf privédetectives in om het onderzoek toch verder te zetten.

Volledig scherm De ouders Kate en Gerry McCann met een verouderingsfoto van hun verdwenen dochtertje, Madeleine. © AP

In 2011 opende Scotland Yard een onderzoek en maakte in 2012 een verouderingsfoto van hoe Maddie er zou kunnen uitzien op haar negende. Twee jaar na Scotland Yard heropende de Portugese politie de zaak. Op een eventuele doorbraak was het echter wachten tot juni 2020. Het Duitse openbaar ministerie maakte bekend dat Maddie overleden was en dat ze een nieuwe hoofdverdachte hadden. Het bleek om de 44-jarige herhaaldelijk veroordeelde Duitse pedofiel, Christian Brückner, te gaan. Hij zou Maddie ontvoerd en vermoord hebben.

Net op de dag dat het vijftien jaar geleden was dat Maddie verdween, raakte bekend dat Brückner niet vervroegd zou vrijkomen. Brückner, die vastzit voor de verkrachting van een 72-jarige Amerikaanse vrouw in Praia da Luz, kwam na de helft van zijn celstraf van zeven jaar in aanmerking voor vervroegde vrijlating, maar de Duitse justitie ging niet in op dat verzoek, uit vrees dat de crimineel nieuwe misdrijven zou plegen. De man moet nu nog tot minstens mei 2023 achter de tralies blijven.

Volledig scherm Het Duitse gerecht is er zeker van dat Christian Brückner de kleine Maddie vermoord heeft. © BILD

Het Britse en Duitse gerecht was Christian Brückner al in 2017 op het spoor, maar pas in 2020 werd over de stroomversnelling in de zaak gecommuniceerd. Eind april is hij op verzoek van de Portugese politie in Duitsland officieel als verdachte aangeklaagd. In Portugal werd hij tot “arguido” uitgeroepen, mogelijk om te vermijden dat de zaak van Maddie McCann na 15 jaar zou verjaren, zoals de wet daar voorschrijft. In Duitsland staat er geen verjaringstermijn op moord.

De Duitse procureur Hans Christian Wolters haalde dinsdagavond op de Portugese televisie “feiten, nieuw bewijs - geen forensisch bewijs, maar wel bewijs” aan voor de conclusie dat Christian Brückner “zeker de moordenaar van Madeleine McCann” is. Op de vraag of het klopte dat Duitse speurders iets wat van Madeleine was hadden gevonden in de caravan van Brückner, antwoordde Wolters: “Ik wil dat niet ontkennen”.

Volledig scherm Het vakantieappartement in Praia da Luz waar Maddie op 3 mei 2007 verdween. © AFP

Toch zijn Kate en Gerry McCann ook na 15 jaar nog altijd hoopvol. Dinsdag schreven ze in een verklaring op de website over Maddies verdwijning: “Dit jaar is het vijftien jaar geleden dat we Madeleine voor het laatst zagen. Het voelt niet moeilijker dan alle andere jaren, maar ook niet gemakkelijker. Het is een erg lange tijd.”

De ouders zijn dankbaar voor de inzet van de Britse, Portugese en Duitse autoriteiten. “Ongeacht de uitkomst, Madeleine zal altijd onze dochter zijn en er is een echt gruwelijke misdaad gepleegd. Maar het klopt dat onzekerheid ons zwak maakt. Kennis en zekerheid geven kracht, en daarom is onze behoefte aan antwoorden, aan de waarheid, essentieel.”

Kate en Gerry McCann hadden eerder ook al tevreden gereageerd op het feit dat er nu weer een ‘arguido’ was in de zaak van hun dochtertje. “Als is de kans eerder klein, we geven de hoop niet op dat Madeleine toch nog leeft en dat we herenigd zullen worden met haar.”

Volledig scherm Gerry en Kate McCan na een mis in Praia da Luz op 20 mei 2007. © AP