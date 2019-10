VDAB Gesponsorde inhoud Deze verrassende vragen kan je tijdens een sollicitatiegesprek krijgen (en 5 tips om je erop voor te bereiden) Aangeboden door VDAB

03 oktober 2019

10u00 0 Studies, ervaring, ambities: op deze klassieke thema’s van het job-interview ben je piekfijn voorbereid. Maar dan komt er plots zo’n vreemde vraag en sta je met de mond vol tanden. Zes recruiters verklappen hier hun favoriete verrassingsvraag, VDAB sollicitatiecoach Leen Van Duppen geeft vijf tips om hun vragenvuur te blussen.

Wat zou je nu aan het doen zijn als je deze afspraak niet had? Hervé Heesterbeek (Colruyt)

“Ik wil de persoonlijkheid van de kandidaat leren kennen. Als iemand antwoordt dat hij dan zou trailrunnen, dan vraag ik wat dat is, hoe vaak hij dat doet, of hij aan wedstrijden deelneemt,… Zo komen de mensen los en krijg ik een beter beeld van wie ze zijn.”

Wie is voor jou een voorbeeld geweest en waarom? Hilde Vanhemelryck (Eligio)

“Ik heb het dan niet over een popidool of een acteur, maar over iemand in je dichte omgeving. De mensen naar wie je opkijkt, hebben vaak eigenschappen en vaardigheden die je zelf wil ontwikkelen. De vraag heeft al tot boeiende en soms emotionele verhalen geleid.”

Beschrijf in je eigen woorden de vacature. Wat zoeken wij eigenlijk? Geert Van Lierde (Techniplex Europe)

“Als je op deze vraag een duidelijk antwoord kan formuleren, dan weet ik dat je door hebt waar de job om draait.”

Stel dat wij collega’s waren, waaraan zou ik mij dan kunnen ergeren bij jou? Evi Reynaert (Komatsu)

“Een vraag als ‘Wat zijn jouw werkpunten?’, daarop kan je je gemakkelijk voorbereiden. Ik vraag het liever op deze manier. Dan krijg ik vaak een eerlijker antwoord.”

Als jij de baas was, wat zou je dan veranderen bij je vorige werkgever? Marleen Van Daele (Lunchgarden)

“Het antwoord zegt veel over het inzicht, de motivatie en de prioriteiten van iemand die komt solliciteren.”

Hoe zou je beste vriend(in) of je partner jou omschrijven? Jolien Fierens (Delmulle NV – Danilith)

“Als ik kandidaten vraag om zichzelf te beschrijven, krijg ik meestal een ingestudeerd nummertje. Aan het einde van het gesprek zijn de zenuwen wat gekalmeerd en is het vertrouwen gegroeid. Dan stel ik dezelfde vraag op een andere manier. Dit levert vaak leuke of verrassende inzichten op.”

Ook op verrassende vragen kan je je voorbereiden. Leen Van Duppen, sollicitatiecoach bij VDAB, geeft 5 tips.

1. Een goede voorbereiding helpt om rustig te blijven. Lees de vacature goed en schat in wat je moet kennen en kunnen voor de job. Neem ook een kijkje op de website van het bedrijf. Stroken de missie, visie en waarden met jouw persoonlijke waarden?

2. Een recruiter stelt verrassingsvragen om te kijken hoe je reageert als je niet voorbereid bent. Deze vragen lijken ongewoon, maar vaak gaat het om varianten op klassiekers. Je vindt een lijstje van veel gestelde vragen op www.vdab.be

3. Stel zelf ook vragen. ‘Welke software gebruiken jullie hier?’ ‘Kan ik hier ook opleidingen volgen?’ Dit toont dat je interesse hebt in de job.

4. Krijg je een onverwachte vraag en heb je niet meteen een antwoord klaar? Vraag dan twee minuutjes tijd om je gedachten op een rijtje te zetten. Beter dat dan er zomaar iets uit te flappen.

5. Reageer niet té familiair op persoonlijke vragen. Een gesprek kan zo gezellig worden, dat je dingen zegt die je misschien beter voor jezelf houdt. Als het goed klikt met de gesprekspartner en als het past bij de bedrijfscultuur, dan kan het wel. Dat is een kwestie van aanvoelen.

Wil je je sollicitatiegesprek inoefenen? De e-coaches van VDAB helpen je graag. Surf naar www.vdab.be/solliciteren (> sollicitatiegesprek > maak nu een afspraak) en boek een datum en tijdstip voor een videogesprek. Ook voor hulp met je cv en je sollicitatiebrief kan je bij een coach van VDAB terecht.

