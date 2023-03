Deze vakbondsman schuift vandaag mee aan tafel met de Delhaize-top: “Zonet vertelde een jonge vrouw me nog dat ze bang is haar trouwfeest niet meer te kunnen betalen”

De comeback van Wout Bru, die eerste Michelin­ster in Durbuy beet heeft: “Het blijft nog altijd een beetje het hol van Pluto”

Even was hij er niet gerust in, want de stagiair in Parijs was zijn uitnodiging voor de Michelinverkiezing vergeten te posten. Maar vanochtend kwam dan toch het nieuws waar Wout Bru (53) en zakencompagnon Marc Coucke al even op hoopten: de eerste ster voor hun restaurant ‘Le Grand Verre’. Hier praat Bru voor het eerst: “Ik ben even fanatiek als Marc, dus om het helemaal af te maken, zou ik graag nog eens twee sterren achter mijn naam zien staan.”