Deze start-up maakt kinderboeken met figuurtjes die écht op je kleuter lijken

Het begon allemaal bij Henri. Henri was fan van ridders en zijn lievelingskleur was blauw. Voor zijn vijfde verjaardag zocht babysit Toine een uniek cadeautje, maar boekjes over blauwe ridders: die waren moeilijk te vinden. Dus maakte de creatieve student handelsingenieur Toine eigenhandig een verhaal, met Henri in de hoofdrol. ‘Henri de blauwe ridder en het kleurenmonster’ was geboren. Het boek bestaat nog altijd, maar intussen kan elk kind zelf de hoofdrol spelen, of die nu bruine of blauwe ogen heeft, liever ninja dan ridder is, en een vlecht verkiest boven een paardenstaart. Samen met drie creatieve vrienden Laura Pelgrims (25), Grégory Goossens (24) en Hans Otto Wirtz (23) goot Toine zijn allereerste gepersonaliseerde boek immers in een businessmodel. Nog tijdens hun studies startten ze met BubblyDoo - vernoemd naar de ‘Bubblies’, verscholen in elk van hun zeven verhalen. Het zijn boekjes voor kinderen tussen 0 en 8 die via hun website stuk per stuk gepersonaliseerd kunnen worden - naam, haar- en huidskleur, type knuffelbeer, noem maar op. “Per boek zijn wel 100.000 opties mogelijk”, vertelt Toine zelf.