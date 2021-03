Deze infografiek maakt helder waarom ventilatie in klassen zo belangrijk is

In een afgesloten klasruimte - deuren en ramen dicht - blijft de lucht circuleren. Dat betekent dat er ook een risico is op besmetting: als iemand in de klas besmet is met Covid-19, dan is het mogelijk dat virusdeeltjes kunnen circuleren door de klas. Een raam openzetten helpt al om verse lucht binnen te brengen, maar nog beter is het met hulpmiddelen, zoals een ventilatiesysteem en een luchtreiniger.