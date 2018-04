Deze 5 bloemen brengen de lente naar jouw tuin Jolien Meremans

02 april 2018

12u43

Bron: FOX 4 Of je nu groene vingers hebt of niet, een mooie lentetuin creëren kan iedereen! Het enige gereedschap dat je nodig hebt is een goede voorbereiding en veel geduld. Met de volgende vijf bloemensoorten maak jij jouw tuin lenteproof.

De lente is de ideale periode om jouw tuin weer kleur en leven in te blazen. Een grote tuin of gewoon een eenvoudige plantenbak, jouw huis verfraaien met verse bloemen is de beste manier om warmer weer te verwelkomen.

Zonnebloemen

Geloof het of niet, grote en weelderige zonnebloemen groeien verrassend eenvoudig. Enkel de plaats waar je de bloemen zaait, is van cruciaal belang. Dat komt omdat de knoppen elke dag de richting van de zon volgen. Daarom dat het Franse woord voor zonnebloem "tournesol" is, wat "draai naar de zon" betekent.

Cosmos

Een van de gemakkelijkste bloemen om te zaaien, is de cosmos. Die margrietachtige bloem kan je zonder problemen direct in de tuin zaaien, op voorwaarde dat je zeker weet dat het niet meer zal vriezen. De cosmos is een eenjarige bloem die snel groeit. Ze zal haar kleur meteen verliezen wanneer de temperaturen opnieuw onder het vriespunt dalen.

Viooltjes

Door hun hun veelzijdigheid en grote weerstand zijn viooltjes heel duurzaam en zo goed als immuun voor zowel koud als heel warm weer. Of ze nu in de tuin of een bloembak staan, ze zien er altijd even mooi een kleurrijk uit.

Sweet Pea

De sweet pea (siererwt) kan enkel overleven met veel zonneschijn, een sterke omheining en veel water. De grote zaden van de bloem zijn relatief makkelijk te planten en geven de tuin een kleurrijke en unieke touch.

A post shared by Renata (@renate_elizabeth) Een foto die is geplaatst door Renata (@renate_elizabeth) op 28 mrt 2018 om 20:49 CEST

Leeuwebek

De volle bloemen van de leeuwebek zijn de kers op de taart voor een mooie lentetuin. Hun kleurrijke tinten blijven behouden tijdens de hele –en bovendien lange- bloeiperiode. De bloemen kunnen tussen 12 en 36 centimeter hoog worden en zijn een klassieke favoriet in vele tuinen. Dat komt omdat ze makkelijk te onderhouden zijn en ze hun eigen zaden verspreiden om zelf nieuwe bloemen maken.

Een foto die is geplaatst door laura flournoy (@lauraflora63) op 29 mrt 2018 om 19:31 CEST