Deze 27-jarige is een van de Belgen die sneuvelden in Oekraïne

Zowel in ons land als in Oekraïne is afscheid genomen van de Belgische Oekraïner Artem Dymyd (27). De twintiger sneuvelde zaterdagochtend aan het front in Oekraïne en is dus een van de twee Belgen die zijn omgekomen in Oekraïne. Artem (27) kwam af en toe in Charleroi, waar zijn vader Michel Dymyd actief is als orthodox priester. “Zijn lichaam zat vol met stukjes ijzer uit een raketwerper”, zegt vader Michel.

Artem vocht volgens zijn vader al enkele jaren voor het Oekraïense leger, onder meer voor het beruchte Azov-bataljon. Hij werd zaterdagochtend gedood bij intens Russisch artillerievuur in de regio Donetsk, tussen de steden Mikholaiv en Cherson.

Volgens zijn vader werd het lichaam van zijn zoon zondag naar Lviv gebracht. “Ik kreeg een foto te zien”, vertelde Michel Dymyd aan RTL. “Het lichaam was nog heel, maar het zit vol kleine stukjes ijzer uit een raketwerper.”

Dinsdag vond in de Oekraïnse stad Lviv een afscheidsceremonie plaats. Volgens RTBF was er dinsdag ook in Charleroi een plechtigheid, in de parochie waar vader Michel priester is.

“Niet bang om te sterven”

Amper tien dagen geleden was de 27-jarige strijder nog teruggekeerd naar Lviv om een bezoekje te brengen aan een van zijn grootmoeders. “Hij wist dat de dood om de hoek loerde”, zegt vader Michel. “Hij was niet bang om te sterven. Het was een idealist die wilde vechten voor de vrijheid van zijn land en Europa.”

Vader Michel Dymyd heeft zelf ook de dubbele nationaliteit. Zijn ouders kwamen na de Tweede Wereldoorlog naar ons land om hier te werken en vestigden zich in Charleroi. Michel werd in Charleroi geboren, maar verhuisde later met zijn vrouw en vier kinderen - dus ook met Artem - naar Lviv, een stad in het westen van Oekraïne, nabij de grens met Polen.

Volledig scherm Artem Dymyd (27). © Twitter/@OlenaHalushka

Volgens een Oekraiens rouwbericht bezocht de avontuurlijke Artem in de 27 jaar dat hij leefde maar liefst 50 landen. Nadat hij in 2014 in Lviv afstudeerde, trok hij vrijwillig naar het front tijdens de Russisch-Oekraïense Oorlog in dat jaar. Na de oorlog bezocht hij tal van landen met de fiets, trok met een motor door Iran en maakte meer dan 100 parachutesprongen.

“Voelde zich thuis in België”

Volgens zijn vader, die zich eind 2021 opnieuw in Charleroi vestigde om voor zijn moeder te zorgen, voelde Artem zich ook thuis in Charleroi en België. “Hij was Belgisch staatsburger, had een Belgisch rijbewijs en bezocht regelmatig zijn grootmoeder in Charleroi”, klinkt het.

Volledig scherm Slachtoffer Artem Dymyd (27) kwam af en toe in Charleroi. © War in UA