Dewinter als ware held onthaald: “Vandaag moet het cordon sanitaire breken” ttr

26 mei 2019

17u02

Bron: belga 86 binnenland “Een Vlaams Belang-vloedgolf”, zo reageert Vlaams belang-kopstuk Filip Dewinter op de fantastische resultaten. "Vandaag moet het cordon sanitaire breken.” Op de bijeenkomst van zijn partij in Londerzeel werd hij alvast als een ware held onthaald. "Ik hoop dat men niet terug de kiezer negeert. Het is nu aan de jonge garde om dit succes verder te zetten.” Als het van Jean-Marie Dedecker afhangt, moet het cordon sanitaire op de schop. “Een Vlaams Belang-vloedgolf”, zo reageert Vlaams belang-kopstuk Filip Dewinter op de fantastische resultaten. "Vandaag moet het cordon sanitaire breken.” Op de bijeenkomst van zijn partij in Londerzeel werd hij alvast als een ware held onthaald. "Ik hoop dat men niet terug de kiezer negeert. Het is nu aan de jonge garde om dit succes verder te zetten.” Als het van Jean-Marie Dedecker afhangt, moet het cordon sanitaire op de schop. Ook twee Open Vld’ers stellen openlijk de vraag of dit systeem nog nut heeft

Dewinter geeft toe verrast te zijn door de cijfers, maar heeft niettemin een "déjà-vu" naar de resultaten van 1991 en 2004. "Het gaat dezelfde richting uit." Het Antwerpse kopstuk heeft het over een "Witte Zondag", "maar de andere partijen gaan zwarte sneeuw zien."

Als verklaring voor de cijfers geeft Dewinter aan dat "de mensen zich in de steek gelaten voelen." Hij deelt daarbij een tik uit aan N-VA. "De N-VA heeft geprobeerd ons te kopiëren, maar heeft vooral niet gerealiseerd wat ze hebben beloofd."



“De kiezer heeft met het stempotlood een democratische tik uitgedeeld, en zo hoort het”, verklaart Vlaams Belang-boegbeeld Filip De Winter aan de VRT-nieuwsdienst. “De mensen kiezen voor een partij die wel naar de man in de straat luistert”. De politicus heeft het ook over “een Vlaams Belang-vloedgolf”.

“Collectief opgestoken middelvinger”

Als het van Jean-Marie Dedecker afhangt, moet het cordon sanitaire ook op de schop. “Ik zeg dit al dertig jaar. Zolang het cordon sanitaire niet wordt opgeheven, dan zullen we nog vaak met dergelijke resultaten worden geconfronteerd”, aldus Dedecker, die als onafhankelijke lijstduwer op de West-Vlaamse Kamerlijst van N-VA staat.

Hij beschrijft het resultaat als een “collectief opgestoken middenvinger”. Ook N-VA is daar mee voor verantwoordelijk, vindt Dedecker, want ze hebben vijf jaar mee het regeringsbeleid uitgetekend. Al merkt hij op dat de regering altijd “met de handrem op heeft gereden”.

Hij vindt dat met Vlaams Belang moet worden gepraat. “De wil van de bevolking moet gerespecteerd worden. Dat is democratie. Anders gaan we nog veel pekelzwarte zondagen zoals vandaag meemaken.”

Annemans: “Toekomst zit in combinatie VB en N-VA”

“De toekomst zit in de combinatie van Vlaams Belang en N-VA”, oordeelt Gerolf Annemans als Europees lijsttrekker voor Vlaams Belang. “Ik heb vijf jaar geleden gezegd dat we helemaal opnieuw moesten beginnen. Er staat nu een nieuw Vlaams Belang, daar worden we nu toch voor beloond.”

Het cordon sanitaire moet volgens hem “op middellange termijn” worden verbroken. “Op de een of andere manier moet dat worden opgelost, zoals Tom Van Grieken al een paar keer terecht heeft opgemerkt. De nieuwe generatie zal dat wel oplossen.”

De relatie tussen Bart De Wever en Tom Van Grieken heeft volgens hem wel schade opgelopen door de verklaringen van de N-VA-voorzitter de jongste dagen. “Die is ernstig beschadigd en de schuld daarvan is De Wever.”