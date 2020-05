Dertig jaar geleden verdween homoseksualiteit van de lijst van 'geestesziekten’ JOBR

15 mei 2020

13u11 1 Dit weekend is het exact 30 jaar geleden dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) homoseksualiteit schrapte van de lijst van geestesziekten. Op 17 mei 1990 maakte de WHO deze beslissing. Die dag werd dan ook uitgeroepen tot de Internationale Dag tegen Holebi- en Transfobie. Om dat te vieren, worden dit weekend overal ter wereld acties georganiseerd om aandacht te vragen voor de rechten en het welzijn van holebi’s, transgenders en intersekse personen

Tot 1990 stond de ‘afwijkende’ seksuele voorkeur op de lijst van de WHO tussen geestesziekten als schizofrenie, dementie en depressie. Eerder werd in 1973 de ‘diagnose’ al van de lijst met psychiatrische stoornissen geschrapt. Daarvoor werd homoseksualiteit vaak als abnormaal of als religieuze zonde gezien, waardoor het in de meeste landen verboden werd.

Regenboogvlag

Door het schrappen van homoseksualiteit op de lijst van geestesziekten, werd 17 mei een symbolische dag van solidariteit voor de holebiwereld. Om die te vieren, stampen tal van vereniginen dit weekend initiatieven uit de grond. Al zal dat dit jaar wel iets creatiever en digitaler moeten gebeuren door de coronacrisis. Zo riep de organisator van het Belgian Pride Festival op om die boodschap van solidariteit te delen op zo veel mogelijk sociale media en zo online de “regenboogvlag te dragen”. Die vlag is het symbool van alle holebi’s, transgenders en intersekse personen. De jaarlijkse parade voor holebi’s die Belgian Pride organiseert, die normaal in mei door de Brusselse straten trekt, zal dit jaar verplaatst worden naar een latere datum. Heel wat steden en gemeenten overal ter wereld hangen rond deze periode trouwens de regenboogvlaggen buiten, als teken van respect en verdraagzaamheid.

Regenboogindex

Uit de zogenaamde Europese ‘Regenboogindex’ van 2019, die weergeeft hoeveel respect de Europese landen hebben voor holebi’s, transgenders en intersekse personen, blijkt dat België het op één na meest respectvolle land is. Op de eerste plaats staat Malta. Armenië, Turkije en Azerbeidzjan sluiten de lijst achteraan af.