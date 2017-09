Derde en laatste poging om Obamacare af te schaffen is mislukt SPS

22u04

Bron: Belga 20 AFP De derde en laatste poging van de Republikeinen om ziekteverzekering Obamacare af te schaffen, is definitief van de baan. Verschillende Amerikaanse senatoren zegden dat ze geen meerderheid vinden voor een alternatief wetsontwerp.

"We halen de stemmen niet", zei senator Bill Cassidy in Washington. Lindsey Graham, een van de initiatiefnemers van de nieuwe wet, zei dat nu eerst de belastinghervorming op tafel komt. Daarna zal men zich opnieuw buigen over de zorgverzekering.



"We hebben gewoon geen tijd meer," liet senator Ron Johnson weten. Zijn Republikeinse partijgenoot Pat Roberts stelde dat de hervorming van de gezondheidszorg, een verkiezingsbelofte van presidentskandidaat Donald Trump, "in enige vorm" op een later moment aan de orde zal komen. Volgens Graham en collega John Thune (South Dakota) komt de eerstvolgende realistische gelegenheid in het fiscale jaar 2019. Dat begint 1 oktober 2018.

Tot nu toe hadden de Republikeinen 50 stemmen nodig om Obamacare af te schaffen. Straks zijn het er 60

De senatoren Rand Paul, John McCain en Susan Collins hadden de voorbije dagen aangekondigd dat ze bij een stemming over het ontwerp tegen zullen stemmen. De conservatieven kunnen zich maar maximaal twee tegenstemmen uit het eigen kamp veroorloven om aan de nodige meerderheid van 50 stemmen te komen. De Republikeinen hebben 52 zetels. De Democraten zijn als een blok tegen het voorstel.

Met de maand september eindigt de termijn waarin de Republikeinen met een meerderheid van 50 stemmen in de Senaat Obamacare hadden kunnen afschaffen. Daarna hebben ze 60 stemmen nodig.

De afgelopen maanden slaagde de regeringspartij er al meerdere keren niet in om het gezondheidssysteem te hervormen. De krappe meerderheid van de Republikeinen in de Senaat (52-48) bleek telkens funest. Afvalligen, onder wie John McCain, stemden met de Democraten tegen.