Demir stond alleen. Demir bond in: minister door het stof nadat zelfs partijgenoten kritiek uitten

“De demarche die minister Demir heeft afgelegd was niet doorgesproken en ze is in deze te voortvarend geweest.” Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) uitte gisteren kritiek op partijgenoot en minister van Omgeving Zuhal Demir. Aanleiding voor die opmerking was haar ingeving in het Vlaams parlement op woensdagmiddag om een parlementaire onderzoekscommissie op te starten om de vervuiling door de 3M-fabriek in Zwijndrecht tegen het licht te houden. Die suggestie was niet overlegd binnen de meerderheid van N-VA, CD&V en Open Vld. De coalitie had hoorzittingen gepland, en dus kwam dit voorstel als een complete verrassing. Toch verdedigde Demir voorafgaand aan de ministerraad van gisterochtend haar initiatief. “Te voortvarend? Na 20 jaar? Ik denk dat de essentie van de zaak de gezondheid van de inwoners is”, klonk het. “Als minister van Leefmilieu gaat het daar om. Ik denk dat het logisch is dat je na 20 jaar wel antwoorden wil op heel wat vragen.”