Demir: “Ook in ons land één kleine energieleverancier met betalingsproblemen”

In het buitenland, onder meer in Groot-Brittannië, zijn er al energieleveranciers die failliet gaan door de piekende prijzen op de energiemarkt. Ook in ons land zetten de prijzen de winstgevendheid van sommige leveranciers onder druk. Sectorfederatie FEBEG liet eerder al verstaan dat er hier geen faillissementsgolf te verwachten valt, maar dat de situatie wel degelijk weegt op sommige leveranciers.

Volgens Demir is er alvast één kleine leverancier die kampt met een betalingsachterstand. Zij neemt samen met netbeheerder Fluvius de nodige voorbereidingen om indien nodig in te springen. “De ambitie daarbij is uiteraard om mensen niet in de steek te laten indien zoiets gebeurt”, klinkt het. “Faillissementen voorkomen is uiteraard de beste manier, maar we bereiden ons voor en overleggen met Fluvius intensief om de vinger aan de pols te houden.”