Demir bezorgd over hout uit buitenland voor Gentse biomassacentrale: “Moeten we de Russische taiga kaalkappen om in eigen achtertuin op te stoken?”

Vlaams minister van Omgeving en Energie Zuhal Demir (N-VA) stelt zich ernstige vragen bij de houtstromen uit Siberië, Chili en Canada, samen goed voor anderhalf miljoen ton hout, die in de biomassacentrale Rodenhuize in Gent verbrand zouden worden. Ook rapporten over corruptie, uitbuiting, illegale boskap en het vernietigen van biotopen en diersoorten baren haar naar eigen zeggen zorgen. "De minister oordeelt dat ze te weinig zekerheden heeft om de houtstromen zomaar goed te keuren, en evoceert het dossier tot het niveau van de Vlaamse regering", zegt haar kabinet.

De biomassacentrale Rodenhuize van Max Green NV, die eigendom is van Engie, verbrandt houtpellets om elektriciteit op te wekken. Vlaanderen kent geen overheidssteun meer toe aan grootschalige biomassacentrales, maar in 2018 werd de steunperiode voor Rodenhuize verlengd voor vijf jaar.

"Het enige wat Demir daar nog aan kan doen is waken over de houtstromen die dergelijke installatie wil gebruiken om energie op te wekken", klinkt het in de verklaring. En daar knelt het schoentje. Minister Demir vraagt zich af of het hout, dat ingevoerd zou worden uit Rusland, Chili en Canada, geen beter doel kan dienen dan "in de spreekwoordelijke kachel" verbrand te worden.

"Als we extra bossen in Vlaanderen beschermen en planten, kunnen we toch moeilijk toestaan zonder pardon de taiga in Rusland kaal te kappen om in onze achtertuin op te stoken. Er moeten zekerheden zijn", zegt minister Demir.

Volledig scherm De omgebouwde elektriciteitscentrale van Rodenhuize in Gent. © Tim Dirven

Expert

Ook de context van de houtpelletproductie in Rusland en Chili lijkt verontrustend: rapporten van het internationale Forest Stewardship Council (FSC) spreken van mogelijke corruptie, uitbuiting van werknemers, illegale boskap en vernietiging van beschermde biotopen en diersoorten.

“Als het werkelijk zou gaan om dergelijke feiten, dan is er weinig duurzaams aan de houtstroom", zegt minister Demir. Daarom besloot ze om het dossier formeel niet goed te keuren, maar te evoceren naar het niveau van de Vlaamse regering. Nadat een externe expert geoordeeld heeft over de duurzaamheid van de houtstromen, zullen adviesinstanties de kans krijgen om een nieuw advies te formuleren en zal de aanvrager kunnen reageren op de bevindingen van die expert en die adviesinstanties. "Daarna komt de bal in het kamp van de voltallige Vlaamse regering", luidt de verklaring.

Engie: “Duurzaamheidscriteria gevolgd”

In een reactie zegt mede-uitbater Engie aan alle opgelegde duurzaamheidscriteria te voldoen en de regelgeving in Vlaanderen te allen tijde te volgen. Het energiebedrijf onderstreept ook dat de houtpellets die gebruikt worden niet als industriële grondstof kunnen worden aangewend en niet zorgen voor bijkomende kap van bomen. “Om het duurzame karakter ervan te kunnen garanderen, heeft Engie Electrabel een systeem uitgewerkt in samenwerking met de Vlaamse overheid en externe partners”, klinkt het. “We werken hiervoor onder andere met een certificaat dat door een externe en onafhankelijke partij toegekend wordt aan correcte en duurzame leveranciers. We werken enkel samen met partners die zo’n certificaat hebben, zodat de risico’s waarvan sprake is in het FSC-rapport vermeden worden.”

In tegenstelling tot grootschalige biomassacentrales, kunnen kleinere installaties wel nog beperkte steun krijgen van Vlaanderen, als ze voldoen aan duurzaamheidscriteria. "Ik heb eerder al gezegd dat afval of een bijproduct zoals maisafval, bermmaaisel, afvalhout, dierlijke stoffen, afval van groenten of aardappelverwerkers, allemaal thuishoren in duurzame en kleinschalige projecten. Maar op grote schaal bomen kappen en opstoken onder het mom van 'hernieuwbare energie' is te hypocriet voor woorden", benadrukt minister Demir.