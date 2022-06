Delhaize start prijzenoorlog met nieuwe actie: “Op korte termijn goed voor de consument, maar er kunnen duizenden jobs sneuvelen”

België heeft nu ook vereniging voor klokkenlui­ders

Net zoals in Frankrijk is er in ons land voortaan een ‘Huis voor de Klokkenluiders’. De vzw wil steun bieden aan iedereen die een inbreuk op het algemeen belang wil aanklagen, maar zich “eenzaam, verloren of in gevaar voelt”. De initiatiefnemers stelden de vereniging vandaag voor.

