Delhaize maakt na 25 jaar einde aan Plus-kaart kg

02 maart 2018

11u20

Bron: De Standaard 409 Na 25 jaar houdt de Plus-kaart bij Delhaize op met te bestaan in zijn huidige vorm. Het spaarsysteem achter de kaart werkte onhandig en te traag. Delhaize zint nu op een nieuw systeem en kijkt daarvoor af bij de Xtra-kaart van Colruyt.

De Plus-kaart van Delhaize nadert zijn einde, zo weet De Standaard. In een nieuw promotiebeleid ruimt Delhaize de baan voor een nieuwe, gebruiksvriendelijkere spaarmethode. Het Plus-systeem zou dit jaar nog verdwijnen.

Spaarkaart

De iconische rode spaarkaart van Delhaize wordt door klanten al jaren gebruikt om punten te sparen aan de kassa. Die punten kunnen na verloop van tijd omgewisseld worden naar een aankoopbon ter waarde van 5 euro. Die bon kan je gebruiken bij je volgende winkelbezoek of bij de aankoop van promo-geschenken, zoals een pannenset of een strijkijzer.

Het probleem met het huidige systeem is dat het lang duurt vooraleer klanten kunnen profiteren van hun spaarvlijt. Bij de start van de Plus-kaart werd er nog 1 procent korting geboden op aankopen in de supermarkt, maar dat percentage werd gehalveerd vanaf 2003. Daardoor duurt het langer om punten te sprokkelen. Bovendien blijft de aankoopbon van 5 euro niet onbeperkt geldig: is de bon vervallen, dan verlies je ook de waarde.

Geïnspireerd door Colruyt

Het nieuwe systeem dat de Plus-kaart moet vervangen, werkt met een directe kassakorting. De aanpak leunt aan bij wat Colruyt doet met de Xtra-kaart. Ook daar krijgen klanten die zich identificeren, onmiddellijk korting op bepaalde producten in hun winkelkar. Het nieuwe systeem wordt dit jaar nog gelanceerd.