Deense regering wil uitkering voor migranten koppelen aan voltijdse activiteit: “Mensen hebben de plicht om nuttig te zijn”

20.000 jobs

Een eerste ambitie is om 20.000 mensen aan een job te helpen, via de gemeentes. “Mogelijke voorbeelden zijn op het strand sigarettenpeuken of plastic afval oprapen of verschillende taken bij bedrijven”, zei minister van Werk Peter Hummelgaard. “Het belangrijkste voor ons is dat de mensen niet langer thuiszitten, of ze nu net zijn aangekomen of al lang een uitkering krijgen.”