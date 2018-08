Deense duikbootmoordenaar krijgt klappen in gevangenis kg

10 augustus 2018

11u52

Bron: Belga 1 De Deense uitvinder Peter Madsen (47), veroordeeld voor de gruwelijke moord op de Zweedse journaliste Kim Wall, is woensdag in de gevangenis aangevallen door een 18-jarige medegevangene. Dat melden Deense media. Madsen zou gewond geraakt zijn aan zijn gezicht .

"Ik heb met mijn cliënt gesproken en kan bevestigen dat hij werd aangevallen", zegt zijn advocate Betina Hald Engmark aan de krant BT. Madsen werd verzorgd in het ziekenhuis, maar kon snel terug naar zijn cel. "Hij is ok", zegt de advocate.

Exact een jaar geleden ging journaliste Kim Wall aan boord van de duikboot van Madsen. Haar lichaam werd later teruggevonden in de baai van Koge bij Kopenhagen. Het was in stukken gesneden. Eind april veroordeelde de rechtbank van Kopenhagen Madsen tot levenslang wegens moord.