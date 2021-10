Deel jouw warmste herinnering via ‘Het mooiste bericht’

Ze keek toe hoe vastgeke­tend jezidi-meis­je stierf van de dorst: tien jaar cel voor Duitse IS-bruid

13:56 Jennifer Wenisch (30) is door de rechtbank in München veroordeeld tot tien jaar cel voor deelname aan een terroristische organisatie en de dood van een 5-jarige meisje van de jezidi-gemeenschap. Het slachtoffertje stierf in Irak van de dorst in de brandende zon. Het is een van de eerste veroordelingen wereldwijd in verband met de vervolging van de religieuze minderheid door Islamitische Staat (IS).