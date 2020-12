Deadline nadert, maar onderhandelingen tussen VK en EU ‘blijven erg moeilijk’

OVERZICHT. Aantal nieuwe besmettin­gen in licht stijgende lijn: vorige maandag uitschie­ter met 3.345 positieve testen

13:23 Het aantal nieuwe besmettingen per dag zit in een licht stijgende lijn. Dat blijkt uit het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano. Vorige maandag werden zelfs weer 3.345 positieve testen opgetekend. Belangrijke kanttekening hierbij is dat de cijfers na een weekend altijd wat hoger liggen.