Deadline gezet: iPhone moet USB-C-poort hebben vanaf 28 december 2024

ONZE OPINIE. “Politie­agen­ten dragen een bivakmuts op het terreurpro­ces, het adres van de jury ligt quasi op de straatste­nen”

“Naam, adres, kinderen, gehuwd of niet, strafregister, beroep: al die informatie wordt in handen gegeven van de beschuldigden in een assisenproces. Dat onthulde strafpleiter Kris Luyckx. Het maakt van juryleden een open doelwit voor intimidatie”, schrijft politiek journalist Isolde Van den Eynde. “De nieuwste technologie wordt gebruikt om de burger te controleren. Maar om juryleden ‘in het proces van de eeuw’ te beschermen, teert men op oubollige praktijken.”

