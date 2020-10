De Zeven Vragen aan Hilde Crevits: "Als ik in de vorige Vlaamse regering een minuut te laat was, kreeg ik bericht van Geert Bourgeois” De Zeven Vragen aan Hilde Crevits DVDE

10 oktober 2020

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan) “Net voor Yves Leterme me vroeg om minister te worden, ben ik gestruikeld. Ik zat daar met geschaafde knieën aan tafel.” Dat gênante moment van dertien jaar geleden, is huidig minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) altijd bijgebleven. In ‘De Zeven Vragen’ bekent ze ook dat ze bezorgd zal blijven over de nieuwe federale regering en de impact ervan op de Vlaamse regering, dat ze een tweede lockdown absoluut niet ziet zitten, en dat ze nog lang niet aan stoppen denkt.

In ‘De Zeven Vragen’ stelt journaliste Hannelore Simoens een politicus ook die vragen die misschien niet altijd gesteld worden in een traditioneel politiek interview. Van een hartverscheurend dilemma, over een meer intieme vraag tot een harde politiek noot die gekraakt moet worden. Aan Hilde Crevits zijn er alvast voldoende vragen te stellen. De ‘leading lady’ van CD&V heeft met haar partij zeker niet de makkelijkste maanden achter de rug, en tegelijk moet ze als minister belangrijke beslissingen nemen om onze economie weer te doen heropleven.