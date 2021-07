De Wever wijst iedere drugsgebruiker met vinger en stelt tienpuntenplan voor: “Denken we echt dat het anders niet zal escaleren?”

Antwerps burgemeester en N-VA-voorzitter Bart De Wever is aangeslagen door het nieuws over de Nederlandse misdaadjournalist Peter R. de Vries, die dinsdag werd neergeschoten in Amsterdam. Hij gaf daarom een persconferentie waarin hij uithaalde naar de hele drugswereld. Zijn partij wil dat ons land - en bij uitbreiding de Europese Unie - een tienpuntenplan realiseert tegen de georganiseerde misdaad.

De Wever is streng voor de drugsgebruiker tijdens de persconferentie: “De link tussen banaal drugsgebruik en de kogels die uiteindelijk op straat worden afgevuurd mag niet worden weggemoffeld. De maatschappelijke schade van drugshandel is enorm. Het vergiftigt op den duur de hele samenleving. Denk maar aan jongeren die worden verleid door het snelle geld, dat ze kunnen krijgen door in de drugswereld te stappen.” De legalisering van drugs als de uitkomst zien van een verloren oorlog tegen de drugsmaffia vindt De Wever dan weer “naïef en immoreel”

N-VA vraagt in de nasleep van de aanslag op de Nederlandse misdaadjournalist dat ons land - en bij uitbreiding de Europese Unie - een tienpuntenplan realiseert tegen de georganiseerde misdaad. “Je ziet hier dezelfde trends opduiken als in Nederland”, waarschuwt voorzitter De Wever. “Eerst bedreigingen en geweld binnen het criminele milieu, dan tegenover onschuldigen uit de omgeving ervan, en vervolgens tegen mensen uit de veiligheidsketen, de journalistiek of de juridische wereld.”

Actieplan

In het tienpuntenplan pleit de N-VA voor een federaal politioneel drugsagentschap naar Amerikaans model. In de VS is de DEA, de Drug Enforcement Administration, verantwoordelijk voor het bestrijden van drugshandel en -distributie. Het is een federale handhavingsinstantie die samenwerkt met zowel de FBI, de immigratiediensten, de douane als het ministerie van Binnenlandse Zaken, waaronder de lokale politie valt.

N-VA eist verder het oprichten van een fiscale opsporingsdienst naar Nederlands model en van een kruispuntbank veiligheid waarbinnen informatie kan worden gedeeld. Ook wil de partij een geografische uitbreiding van het bestaande Stroomplan tegen drugscriminaliteit onder regie van het federaal parket. Er wordt aangedrongen op meer mogelijkheden tot bestuurlijke handhaving door burgemeesters, en een doorgedreven anticorruptiebeleid voor overheidsdiensten en bedrijven.

Verder wil de N-VA meer controle op handelslijnen, in samenwerking met rederijen of transportbedrijven, een verbod op geanonimiseerde telefoons en geheime compartimenten in voertuigen, strengere straffen voor daders, en meer capaciteit voor de magistratuur. Tot slot pleit de partij voor verhoogde druk vanuit de EU op landen waar crimineel geld naartoe vloeit of waar criminelen onderduiken.

Kritiek op politiek

De Wever was in zijn pleidooi ook niet mals voor andere politieke partijen: “Velen lijken de drugsproblemen niet te willen zien. Ze lijken de legalisering van drugs af te wachten als onontkoombare uitkomst van een verloren oorlog tegen de drugsmaffia. Die houding is naïef”, stelt hij vast.

Daarop geeft hij nog eens een sneer naar de groenen: “Hoe sommige partijen zogezegd storm lopen voor een gezond leefmilieu en tegelijk drugsgebruik willen toelaten, het is mij een raadsel hoe je dat opgeteld krijgt.”

“Wanneer gaat men in dit land de strijd tegen de drugsmaffia echt serieus nemen?”, vroeg De Wever zich deze morgen in een boodschap op Twitter af. “Wat in Nederland vandaag gebeurt, zal morgen hier gebeuren.”

De Vries is dinsdagavond neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en vecht voor zijn leven. Er zijn drie verdachten opgepakt.

