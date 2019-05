De Wever tegen passant: “Wakker geworden in een nieuwe wereld” Midas Van Wynendaele

27 mei 2019

11u55

Bron: VTM NIEUWS 11

Bart De Wever (N-VA) wordt regelmatig aangesproken op straat. Daags na de verkiezingen is dat niet anders. “We zijn wakker geworden in een nieuwe wereld”, zei De Wever in een kort gesprek met een passant. “Ik had naar mijn vader moeten luisteren. Hij zei dat ik een stiel moest aanleren. Ik heb dat niet gedaan en kijk, nu zit ik vast.”