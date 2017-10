De vrouwelijke commandant die de strijd om Raqqa leidde en IS op de knieën dwong ADN

Bron: AFP 69 AFP Een virale foto toont haar wuivend met een overwinningsvlag op het iconische Naim-plein in de veroverde IS-hoofdstad Raqqa. Maar een postermeisje is ze allerminst. In beeld is de Koerdische Rojda Felat, een commandante die duizenden strijders aanvoerde in de strijd tegen de jihadisten van Islamitische Staat.

Foto's waarin de strijdster breed lachend met de gele vlag van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) paradeert op het Naim-plein - een geliefd plein van IS waar de jihadisten geregeld openbare executies lieten plaatsvinden en veel bloed verspild is - gaan de hele wereld rond.

De rebellengroep waartoe ze behoort, de People's Protection Units (YPG), vormt de ruggengraat van de SDF, de alliantie die de strijd om de stad leidde. De YPG draagt gendergelijkheid hoog in het vaandel. De groep heeft een eigen vrouwelijke tak - de Women's Protection Units (YPJ), met vrouwen op topposities. Zo ook de 37-jarige Rojda Felat, die strijdend door de rangen opklom en aan het roer kwam te staan van één van de grootste operaties ooit tegen IS. Over de eerste fase van de Raqqa-operatie had ze zelfs de volledige leiding, in latere fases werd ze bijgestaan door onder meer een andere YPJ-commandante, Cihan Ahmet, die zelf uit de stad was moeten vluchten toen IS die meer dan drie jaar geleden helemaal in handen kreeg.

Vrijheid

Na een maandenlang offensief tegen IS in de hoofdstad van hun 'kalifaat', is het terreurbolwerk nu volledig heroverd. Laat niets zo vernederend voor een moslimextremist zijn als door een vrouw verslagen worden. "Rojda Felet is een van de belangrijkste commandanten van de YPJ", vertelt woordvoerster Nesrin Abdullah - die samen vocht met Felet in Raqqa en elders - aan AFP. "Haar karakter is gevormd door haar vastberadenheid om te strijden voor de vrijheid van vrouwen." Dat de IS-jihadisten vrouwen in Raqqa de ergste horrors lieten ondergaan, hen tot slaven degradeerden en tot machines herleidden die al hun verlangens moesten bevredigen - nam ze dankbaar aan als voedingsstof in haar vastberadenheid om de groep neer te slaan.

De strijders van de SDF begonnen in juni een offensief om Raqqa te heroveren op IS. Het voormalige IS-bolwerk viel dinsdag na maanden van gevechten en bombardementen. Dat Felat met de overwinningsvlag mocht paraderen op het strategisch en emotioneel belangrijke plein, was bijna vanzelfsprekend na haar zware en bekwame strijd tegen de terroristen.

