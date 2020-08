Exclusief voor abonnees

De vieste koekjes waar je toch van wil smullen: Evi Hanssen bakt lachende kakskes

Lol met drolkoekjes én een rol wc-papier om het af te werken

Jiska Agten

19 augustus 2020

09u00

1

Van peuters tot pubers, een lachend kakske maakt iedereen vrolijk. Deze drolkoekjes zijn echte lolkoekjes waar je zeker mee scoort. “Elke week koekjes bakken hoeft voor mij niet”, vertelt Evi Hanssen, “maar dit recept wilden Scout en Mac meteen uittesten. Humor in de keuken, daar worden we hier in huis vrolijk van.”