DE VAKANTIE VAN Marc Van Ranst (55): “Nog geen tijd gehad om de kerstboom af te breken, hij mag blijven staan” (Het beste van de zomer, deel 7)

Een héle dag naar Bokrijk met zijn gezin: dat is het zowat, de vakantie van Marc Van Ranst, die zelfs de tijd nog niet heeft gevonden om zijn kerstboom af te breken. Gelukkig ervaart hij ook een vakantiegevoel in zijn hangmat op zijn pied-à-terre in Herent, tussen zijn kunstwerken. "Maar wat mij nu het meeste deugd zou doen? Alleen zijn in de bergen, met een zwarte truffel.”