De strafste inkijk achter de schermen van 2021: van pakjesbezorgers tot de parenclub

Vertelden Harry en Meghan niets dan de waarheid?

Vooral de passages over Archie lagen gevoelig bij prins Harry en Meghan Markle zich tijdens het interview met Oprah. Dat konden de miljoenen kijkers ook zonder expertise in lichaamstaal vaststellen. Maar onze experten lazen veel meer in de subtiele handbewegingen, trillende mondhoeken en de stand van de wenkbrauwen. Hun oordeel over de oprechtheid van het koninklijke koppel is unaniem.

Het leven zoals het is: Mevrouw Verhulst

“Vroeger was ik nooit thuis, nu altijd”, het lijkt wel een cliché in 2021. Maar voor Ellen Callebout-Verhulst ligt het nét iets anders. Haar thuis wordt regelmatig verplaatst van de villa in Oostduinkerke naar Saint-Tropez, inclusief de Verhulstjes en hun hondjes Leo en Marcel. Een open blik op haar leven aan de zijde van Gert Verhulst, ook als de camera’s niet in de buurt zijn.

Rode oortjes: binnenkijken in de parenclub

Voor dit verhaal was een reporter ter plaatse niet nodig. Sven neemt die rol met veel naturel op zich wanneer hij terugblikt terug op zijn heetste nacht ooit. Hij neemt je samen met zijn ex-partner Jodi mee voor een wilde nacht in de parenclub. “De zoenende, vrijende mensen. Het gedimde licht, de outfits van iedereen en de vrijheid die er heerste. Het was absolute waanzin.”

De financiële malaise van Anderlecht doorgelicht

Met grote woorden kondigde Marc Coucke bij de overname van Anderlecht een nieuwe aanpak aan. Die kwam er ook: op commercieel vlak heeft Anderlecht de voorbije drie jaar serieuze stappen gezet. Maar het meest cruciale blijft wat er op het veld gebeurt. Alles over de vicieuze cirkel die paars-wit moet zien te doorbreken.

Na de dood van Sanda Dia: hebben Leuvense studentenclubs hun les geleerd?

De naam Reuzegom roept niet veel goeds op, maar hoe is gesteld met de andere onafhankelijke studentenclubs? “Een vriendengroep die wekelijks gezellig activiteiten organiseert”, beweren ze zelf. Maar foto’s op social media en het aarzelend ondertekenen van het doopcharter van KU Leuven roepen vragen op.

Luxe escort met véél passie voor haar job

“De perfecte vrouw met klasse, zacht, teder en lief, maar stiekem een tijger.” Niet de woorden van onze journalist, maar van high class-escort Noa zelf die zich helemaal blootgeeft in dit interview. Over felle mannen in coronatijden, creatieve kapperssessies, haar tarieven en of ze zelf klaarkomt tijdens seks met haar klanten.

Pakkende beelden: achter de schermen bij PostNL

Dat een job als pakjesbezorger hard werken is, vermoedde onze onderzoeksjournalist Joppe Nuyts al. Om met eigen ogen vast te stellen wat feiten en wat fabels zijn, ging hij enkele weken undercover aan de slag bij koeriersbedrijf PostNL. Bekijk hier nog eens de exclusieve videodocumentaire die leidde tot verder onderzoek bij het pakjesbedrijf.

#durftevragen: hoeveel verdient de nieuwe K3?

Een stevig werkritme, nooit meer anoniem gaan plassen langs de autosnelweg en toch liever geen sigaretje opsteken. Naast zingen, dansen, en veel show komt er heel wat kijken bij een leven als K3'tje. Hoe zich dat vertaalt naar een loonbriefje vroegen we maar niet aan het kersverse lid Julia, wel aan Studio 100 CEO Anja Van Mensel.

Remco en de Giro: wat voorafging

Hoe het afliep met Remco Evenepoel en de hooggespannen verwachting voor zijn Giro-debuut weten we ondertussen. Brachten zijn mindere stuurmanskunsten hem ten val of lag het pijnpunt toch in de voorbereiding? Oordeel vooral zelf dankzij onze docureeks waarin we Remco van heel dichtbij volgden naar aanloop van de Giro. Voer voor discussie aan de feesttafel.

Wat heeft Schild & Vriend met militaire kampen?

Zowel uit de ‘Pano’-reportage over Schild & Vriend als uit videobeelden van onze redactie blijkt dat er in extreemrechtse middens zorgwekkende wapenfanaten rondlopen. En dat gaat veel verder dan poseren met replicawapens, zo toont dit onderzoek naar hun activiteiten in buitenlandse militaire kampen.

Hard leven: de straat op met een cocaïnedealer

Hij verkoopt zijn cocaïne zo zuiver mogelijk, maar over de gevolgen voor zijn klanten ligt hij verder niet wakker. “Er zit niks van plezier in, enkel geld.” Terwijl drugsbaronnen uitpakken met luxe in verre buitenlanden, is het voor de straatdealers een strijd om niet gepakt te worden.

