De socialist die verdacht wordt van ondertekening van valse facturen voor half miljoen euro: ook oud-Antwerps burgemeester Patrick Janssens (65) doorverwezen in Propere Handen

Oekraïne “Wees bang en bereid u voor op het ergste”: hackers leggen Oekraïense overheids­si­tes plat net nu 100.000 Russische troepen klaarstaan aan grens

De websites van verschillende Oekraïense ministeries zijn gehackt, en dat net op het moment dat 100.000 Russische troepen klaarstaan aan de grens. Bezoekers van de sites van onder meer het ministerie van Onderwijs en van Buitenlandse Zaken kregen een boodschap in het Oekraïens, Russisch en Pools te zien. Daarin stond dat de persoonsgegevens van alle Oekraïense burgers zijn gewist op de computers van de instanties en dat ze openbaar zullen worden gemaakt. “Wees bang en bereid u voor op het ergste”, klonk het dreigend. Volgens de Oekraïense inlichtingendiensten (SBU) is er voorlopig echter nog geen lek ontdekt. De aanval is nog niet opgeëist.

14 januari