“De Russisch-Amerikaanse relaties bevinden zich in een impasse, de situatie is bijna kritiek”

Belg in Cambodja opgesloten nadat hij vier jonge meisjes zou hebben aangerand

11:10 Een Belg van 51 jaar is in Cambodja in de gevangenis opgesloten op verdenking van kindermisbruik. Dat heeft een woordvoerder van Buitenlandse Zaken aan HLN bevestigd. De moeders van vier meisjes tussen 10 en 13 jaar waren naar de politie gestapt om klacht in te dienen. De vijftiger gaf de meisjes een gsm, geld en snoep, maar ontkent seksueel misbruik.