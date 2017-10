De Reus ook betrokken bij aanslag op topman rijkswacht? DDC

07u19

Bron: Eigen berichtgeving 19 belga Was Christiaan B. ook betrokken bij de aanslag op rijkswachtmajoor Herman Vernaillen in 1981? Een robotfoto van de man die de auto van de daders stal, vertoont op z'n minst gelijkenissen met (de tekening van) De Reus.

De aanslag op Herman Vernaillen en zijn echtgenote, in de avond van 26 oktober 1981, was decennialang een raadsel. De majoor werd van dichtbij onder vuur genomen door twee mannen met machinegeweren. Beide slachtoffers overleefden de aanslag. Vernaillens vrouw was wel voor 40 procent invalide.

rv De robotfoto van de man die de auto stal voor de aanslag op kolonel Herman Vernaillen.

Sinds kort is die aanval opgehelderd - tenminste wat Vernaillen zelf betreft. "Ik weet nu wie die avond op ons geschoten heeft", zegt de majoor op rust aan De Morgen. "Dat waren Madani Bouhouche en Robert Beijer. Hoe ik dat weet? Beijer heeft dat in mijn bijzijn toegegeven. We werden enkele jaren geleden samen ontboden bij het parket. Hij heeft me alles uitgelegd, omdat de zaak inmiddels verjaard was."

Bouhouche en Beijer waren tot in 1983 gelijktijdig topcriminelen en rijkswachters bij de sectie drugs van de Brusselse BOB. Voor de aanslag op Vernaillen - die in 1981 onderzoek voerde naar fraude met drugsgelden bij het Nationaal Bureau voor Drugs - gebruikten ze een Mazda 626 die een maand voordien gestolen was in Brussel. Een winkelier langs de Louizalaan zag het gebeuren en hielp de politie aan een vrij accurate robotfoto van de dief. Die tekening toont opvallende gelijkenissen met robotfoto 19 in het onderzoek naar de Bende van Nijvel. Het is dié foto die bij jeugdvriend Marc Van Damme eind '98 de doorslag gaf om Christiaan B. aan te geven als De Reus van de Bende.

Haarkleur

Dezelfde haarsnit, dezelfde zware bril die B. volgens zijn broer al sinds zijn 18de droeg. In 1981 was hij 27 jaar oud, precies de leeftijd die de getuige schatte. De haarkleur lijkt dan weer af te wijken: "Kort blond à ros haar", zo staat onder de robotfoto. Christiaan B. had donkerbruin haar.

Dat de moordpoging op Vernaillen zo lang onopgehelderd bleef, komt doordat de wapendeskundige zich destijds bij z'n ballistisch onderzoek liet assisteren door... BOB'er Madani Bouhouche. Die sloot zichzelf uit als mogelijke dader, op basis van een gemanipuleerde kogelhuls. Volgens de broer van B. was hij een kennis van Bouhouche en Beijer, iets wat die laatste eerder deze week vanuit Thailand ontkende.