De resultaten van Natuurpunt zijn binnen: recordaantal tellingen en atalanta meest gespot, maar hoe gaat het met onze vlinders?

De Grote Vlindertelling van Natuurpunt liep van 3 tot 25 juli. Iedereen kon in die periode voor vijf minuten vlinders tellen en vervolgens de resultaten doorgegeven op de website van Natuurpunt. Iets wat de Vlamingen massaal deden: zo’n 26.660 tellers verspreid over 9.242 tuinen gaven minstens een telling in. Uit de resultaten blijkt dat op vijf minuten tijd in een Vlaamse tuin 6 vlinders worden waargenomen, van 3 soorten.

Volledig scherm De atalanta kwam met 14.595 waarnemingen het vaakst voor. © kos

Volledig scherm Het kleine koolwitje neemt dit jaar de tweede plaats in met 13.370 waarnemingen. © BELGAIMAGE

‘Vlinderweer’

Het was een goed jaar voor vlinders bevestigt Wim Veraghtert van Natuurpunt. Vooral het weer was daarin een belangrijke factor vertelt Veraghtert: “Het voorjaar was wisselvallig met voldoende regen, niet fantastisch voor de vlinders zelf, maar ideaal voor de rupsen want dan doen hun voedselplanten het goed. Hoe meer rupsen overleven, hoe meer er zich kunnen ontpoppen tot een vlinder.”

Op het ideale vlinderweer was het wel even wachten, pas vanaf midden juli verscheen de zon. Dat voelde Natuurpunt in het aantal tellingen en vlinders, zo waren er in het weekend van 17 op 18 juli meer vlinders zichtbaar dan de weken ervoor. “Er is een bepaald ‘vlinderweer’: zonnig, minstens 17 graden en geen te sterke wind”, verklaart Veraghtert. Tijdens zulk weer fladderen de vlinders rond opzoek naar nectar, bij regen en hevige wind zijn er evenveel vlinders maar zoeken de beestjes hun toevlucht onder bijvoorbeeld bladeren. Zo zijn ze minder zichtbaar.

Volledig scherm De dagpauwoog was met 11.575 waarnemingen goed voor brons. © Belga

Volledig scherm Hoewel de top drie over heel Vlaanderen hetzelfde is zijn er buiten de top drie grote regionale verschillen. Zo haalt het bruine zandoogje wel de vierde plaats maar komt deze vlinder vooral in Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant voor. © kos

Algemene achteruitgang

Veraghtert benadrukt dat insectenpopulaties sowieso erg schommelen. Dat dit jaar een goed vlinderjaar is, betekent dus niet dat het met de vlinders in het algemeen goed gaat. Zo waren er in 2018 extreem weinig dagpauwogen, terwijl de dagpauwoog dit jaar veelvuldig geteld werd en zelfs in de top drie eindigde. Daarom is het nuttiger om de vlinderpopulaties over tientallen jaren te vergelijken, en dan is er toch een neerwaartse trend zichtbaar, merkt hij op. “Vlinders zijn een goede indicatie voor hoe het in het algemeen met hun omgeving gesteld is. Als er minder vlinders en minder vlindersoorten zijn, is er iets mis”, zegt Veraghtert. Zo spelen onder andere de stikstofuitstoot en een afname van habitat een belangrijke rol.

Volledig scherm Het grote koolwitje, dat inderdaad groter is dan het kleine koolwitje maar ook meer zwart vertoont aan de binnenzijde van de vleugels, eindigt de top vijf en kwam vooral voor in Oost- en West-Vlaanderen. © kos

Volledig scherm De gehakkelde aurelia kwam vaak voor in Antwerpen (lokale 5de), Limburg (5de) en Vlaams-Brabant (5de). © RV

Wat kan u doen voor de vlinders

Vlindertellingen zoals die van juli zijn erg belangrijk, niet alleen voor dataverzameling maar ook voor sensibilisering. “Door de tellingen willen we de mensen warm maken voor de natuur,” aldus Veraghert. “Wij zien twee tendensen: of mensen willen hun tuin ecologischer maken, of ze willen graag een strakke tuin en betegelen die zelfs.” Natuurpunt roept niet op om uw tuin helemaal te laten verwilderen, “maar om de maand het gras afdoen in plaats van elke week en in een hoekje in de tuin wat brandnetels laten staan, doet al veel”, sluit Veraghtert af.

Lees hier de tips van Natuurpunt om meer vlinders naar uw tuin te lokken.

Volledig scherm In Antwerpen (4de) en Limburg (4de) werd ook de citroenvlinder vaak gespot. © Laurence Machiels