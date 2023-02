De ‘Queen of the Skies’, de Boeing 747 die ons naar verre bestemmingen deed reizen, kan niet meer op tegen meer moderne toestellen

Afgelopen nacht is in Everett (Washington) de laatste Boeing 747 afgeleverd aan zijn nieuwe eigenaar, de Amerikaanse cargo-maatschappij Atlas Air. Daarmee valt het doek over de bouw van één van de meest opmerkelijke vliegtuigen uit de luchtvaartgeschiedenis. De ‘Jumbo Jet’ democratiseerde de langeafstandsvlucht. Wanneer de laatste Air Force One binnen een jaar of 35 naar het museum of de schroothoop gaat, zal de 747 bijna een eeuw gevlogen hebben.