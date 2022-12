De Queen, maar ook Arno en Gorbatsjov: van deze invloedrijke mensen moesten we dit jaar afscheid nemen

2022 was een jaar met een oorlog in Europa, onbetaalbare energieprijzen en het “einde” van Covid. Maar ook een jaar waarin we afscheid moesten nemen van heel wat beroemdheden, wereldpolitici en sporters. Van de Queen tot Meat Loaf en van Nicole tot Gorbatsjov. Hoog tijd om al deze mensen te herdenken.

Het grootste verlies voor veel mensen bleek toch de dood van Queen Elisabeth II te zijn. Het overlijden en haar begrafenis werd door de lezers van HLN massaal gevolgd. Maar we moesten ook afscheid nemen van schrijvers als Jeroen Brouwers, journalisten als Hugo Camps, zangeressen als Christine McVie en actrices als Reinhilde Decleir. Hieronder vind je een Chronologische opsomming van alle invloedrijke mensen die dit jaar jammer genoeg van ons heen zijn gegaan.

Januari tot maart

Sidney Poitier (94). Poitier speelde rollen met zoveel waardigheid en intelligentie dat hij de manier veranderde waarop zwarte mensen op het scherm werden geportretteerd. Hij werd de eerste zwarte acteur die een Oscar won voor beste hoofdrolspeler. Hij stierf op 6 januari.

Volledig scherm Sidney Poitier © AP

Bob Saget (65). Saget was een acteur/komiek die bekend was om zijn rol als geliefde alleenstaande vader Danny Tanner in de serie “Full House” en als de grappige presentator van “America’s Funniest Home Videos”. Hij stierf op 9 januari.

Jacques Boël (92). Boel was een steenrijke industrieel, maar toch was hij vooral bekend als de man die 50 jaar de wettelijke vader was van Delphine Boël. Toch officieel, want een hechte band hadden ze niet. Hoewel hij altijd een schandaal probeerde te vermijden, raakte uiteindelijk toch bekend dat Delphine de dochter is van koning Albert. Hij stierf op 21 januari.

Volledig scherm Jacques Boël. © BELPRESS

Meat Loaf (74). Meat Loaf was een rockster geliefd bij miljoenen voor zijn “Bat Out of Hell” album en voor theatrale, donkere anthems als “Paradise By the Dashboard Light”, “Two Out of Three Ain’t Bad,” en “I’d Do Anything for Love (But I Won’t Do That)”. Hij stierf op 20 januari.

Volledig scherm Meat Loaf. © Photo News

Stijn De Paepe (42). De Paepe was een geliefde Vlaamse Schrijver en dichter. Hij was vooral bekend om zijn scherpe actualiteitsgedichten in De Morgen. Hij stierf op 22 februari.

Brent Renaud (50). Renaud was een veelgeprezen filmmaker die naar enkele van de gevaarlijkste uithoeken van de wereld reisde voor documentaires. Hij werd gedood in Oekraïne toen Russische troepen het vuur openden op zijn voertuig. Hij stierf op 13 maart.

Volledig scherm Brent Renaud. © Charles Sykes/Invision/AP

Madeleine Albright (84). Albright was een vluchtelinge uit het door de Nazi’s en de Sovjet-Unie gedomineerde Oost-Europa die opklom tot de eerste vrouwelijke minister van Buitenlandse Zaken in de Verenigde Staten. Ze was ook een mentor van vele huidige en voormalige Amerikaanse staatslieden. Ze stierf op 23 maart.

Taylor Hawkins (50). Hij was 25 jaar lang de drummer van Foo Fighters en de beste vriend van frontman Dave Grohl. Hij stierf op 25 maart.

Volledig scherm Taylor Hawkins. © Amy Harris/Invision/AP

Miguel Van Damme (28). Van Damme was keeper bij Cercle Brugge en overwon meerdere keren kanker. Uiteindelijk verloor hij toch de strijd tegen leukemie. Op de dag van zijn dood speelden de Rode Duivels een oefenwedstrijd tegen Burkina Faso. Er werd voor de wedstrijd een minuut geapplaudisseerd om hem te herdenken. Hij stierf op 29 maart.

Volledig scherm Miguel Van Damme. © BELGA

April tot juni

Reinhilde Decleir (73). Decleir was een bekende Vlaamse actrice en theatermaakster die in tal van series en films meespeelde. Ze stierf op 6 april.

Volledig scherm Reinhilde Decleir. © Tutti Fratelli

Mimi Reinhardt (107). Reinhard was secretaresse in het kantoor van Oskar Schindler die de lijst van Joden uittypte die hij redde van de vernietiging door Nazi Duitsland. Ze stierf op 8 april.

Arno Hintjens (72). Arno was een legendarische Vlaamse zanger die grote hits had als “Putain putain” en “O la la la”. Hij behaalde heel wat onderscheidingen in de muziekwereld en was ook zeer populair in Frankrijk. Hij stierf op 23 april.

Volledig scherm Arno Hintjens. © Danny Willems

Jeroen Brouwers (82). Brouwers was een beroemde Nederlandse schrijver die ook succes kende in Vlaanderen. Zijn naam was ook de titel van een beroemd nummer van de muziekgroep De Mens: “Jeroen Brouwers schrijft een boek en hij weet hoe dat moet”. Hij stierf op 11 mei.

Vangelis (79). De Griekse elektronische componist won een Oscar voor zijn de muziek voor de film “Chariots of Fire” en schreef ook muziek voor tientallen andere films, documentaires en tv-series. Hij stierf op 7 mei.

Juli tot september

Shinzo Abe (67). De langst dienende premier van Japan, hij was misschien ook de meest polariserende, complexe politicus in de recente Japanse geschiedenis. Hij werd doodgeschoten tijdens een campagnetoespraak. Hij stierf op 8 juli.

Volledig scherm Shinzo Abe. © AP

Juul Kabas (77). Kabas werd geboren als Juliaan Rafaël Deckx en was een bekende Vlaamse volkszanger. Hij stierf op 18 juli.

Nichelle Nichols (89). Nichols doorbrak barrières voor zwarte vrouwen in Hollywood als officier Lt. Uhura in de originele “Star Trek” televisieserie. Ze stierf op 30 juli.

Volledig scherm Nichelle Nichols. © Chris Pizzello/Invision/AP

Caroline Pauwels (58). Pauwels was rector van de VUB. Ze was pas de tweede vrouw die de universiteit in Brussel leidde. Ze stierf op 5 augustus.

Olivia Newton-John (73). Newton-John was een Grammy-winnende superster die de pop, country en dance-lijsten aanvoerde met hits als “Physical” en “You’re the One That I Want”. Ze won ook talloze harten als ieders favoriete Sandy in de kaskraker “Grease”. Ze stierf op 8 augustus.

Volledig scherm Olivia Newton John. © AFP

Michail Gorbatsjov (91). Als laatste leider van de Sovjet-Unie wilde hij de Unie nieuw leven inblazen, maar uiteindelijk ontketende hij krachten die leidden tot de ineenstorting van het communisme, het uiteenvallen van de staat en het einde van de Koude Oorlog. Hij stierf op 30 aug.

Koningin Elizabeth II (96). De langst regerende monarch van Groot-Brittannië en een rots van stabiliteit in een turbulente eeuw stierf na meer dan 70 jaar op de troon. Er volgde een zeer grote begrafenis waarop bijna alle wereldleiders aanwezig waren. Ze stierf op 8 september.

Volledig scherm Queen Elisabeth II. © RV

Michel Verschueren (93). Verschueren was van 1981 tot 2003 manager van RSC Anderlecht. Hij stond bekend om zijn controversiële uitspraken, maar had ook een enorme impact op het Belgische voetbal. Hij stierf op 14 september.

Coolio (59). Coolio was een rapper die behoorde tot de grootste hip-hop namen van de jaren 90 met hits als “Gangsta’s Paradise” en “Fantastic Voyage”. Hij stierf op 28 september.

Volledig scherm Coolio. © AP

Oktober tot December

Robbie Coltrane (72). Coltrane was een komiek en karakteracteur met honderden rollen, waaronder die van misdaad oplossende psycholoog in de tv-serie “Cracker” en de zachtaardige halfreus Hagrid in de “Harry Potter”-films. Hij stierf op 14 oktober.

Volledig scherm Robbie Coltrane © Photo News

Noureddine Farihi (65). Farihi was een bekende Vlaamse acteur en speelde het geliefde personage Mo in thuis. Hij stierf op 19 oktober.

Volledig scherm Noureddine Farihi. © Instagram

Hugo Camps (79). Camps was een zeer sociaalvoelende journalist en schreef haarscherpe columns voor Het Laatste Nieuws. Hij stierf op 29 oktober.

Nicole Josy (76). Josy was de helft van het populaire muziekduo Nicole en Hugo. Ze had verschillende hits zoals “Goeiemorgen, morgen” en “Baby, baby”. Ze stierf op 4 november.

Volledig scherm Nicole Josy. © Wannes Nimmegeers

Aaron Carter (34). Carter was een zanger-rapper die als kind begon op te treden en vanaf zijn tienerjaren hitalbums had. Hij stierf op 5 november.

Pierre Kartner (87). Karnter, beter bekend als Vader Abraham was een Nederlandse zanger en werd zeer populair met Het Smurfenlied. Daarnaast had hij ook andere hits zoals “Het kleine café aan de Haven”. Hij stierf op 8 november.

Volledig scherm Pierre Kartner - Vader Abraham. © Brunopress

Wil Ferdy (93). Ferdy was een Vlaamse zangers met hits als “Christine” en “Ziede me gere”. Hij was tevens de eerste bekende Vlaming die uit de kast kwam. Hij stierf op 8 november.

Paula D’Hondt (96). D’hondt was een bekende politica voor de CVP en kreeg de eretitel minister van Staat. Ze stierf op 23 november.

Christine McVie (79). McVie was de zangeres van de populaire groep Fleetwood Mac. Ze schreef ook nummers en was keyboardspeler bij de band. Haar bekendste hits zijn “Everywhere” en “The Chain”. Ze stierf op 30 november.

Volledig scherm Christine McVie. © Photo News

Maxi Jazz (65). Jazz werd wereldberoemd als frontman van de Britse dance-act Faithless. Met deze band hij had wereldhits zoals “God is a DJ” en “Insomnia”. Hij stierf op 23 december.

Deze lijst is slechts een selectie. Dit jaar moesten we van nog veel meer mensen afscheid nemen.