De officiële Oscarfoto is er, en er staat een kartonnen persoon tussen

06 februari 2018

16u27

Binnen een kleine maand vindt de 90ste Oscaruitreiking plaats in Los Angeles. Alle genomineerden mochten gisteren echter al aanschuiven voor een officiële lunch in het Beverly Hilton Hotel, waar ze naar goede gewoonte ook een groepsfoto maakten. En daarbij viel één ding nogal op.

Wel, eigenlijk twee dingen. Ten eerste waren er verbazend weinig vrouwelijke genomineerden, ondanks alle stemmen die opgaan voor meer gelijkheid. 126 mannen staan te glunderen op de foto, tegenover 46 vrouwen. Het is een probleem waar John Bailey, president van de Academy, zich van bewust is. "De Academy staat voor een grote verandering. We moeten onszelf heruitvinden en meer aandacht besteden aan een betere balans van geslacht, ras, etniciteit en religie."

Goede voornemens, maar dat is niet het enige dat opviel. Want van de 46 vrouwen die aanwezig waren, was er eentje gemaakt uit karton. Jawel, dat lees je correct: regisseuse Agnès Varda, met haar 89 jaar de oudste genomineerde ooit, kon niet in levende lijve aanwezig zijn op de perslunch. Daarom had haar coregisseur er niet beter op gevonden dan een kartonnen versie van de dame mee te nemen en die naast hem te plaatsen tijdens het fotomoment - tot groot jolijt van de andere aanwezigen. De dame werd zo meteen wereldberoemd, en maakt met haar nominatie voor beste documentaire overigens veel kans op een beeldje. En met haar Brusselse roots - ze werd geboren in Elsene - krijgen de Oscars dit jaar misschien toch nog een Belgisch tintje.