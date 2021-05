De laatste dagen van Napoleon: “Zou de dood voor mij geen zegen zijn, marchand?”

Zwitserse diplomate dood aangetrof­fen in Teheran na val van zeventien­de verdieping

13:44 In de Iraanse hoofdstad Teheran is een diplomate van de Zwitserse ambassade dood aangetroffen in haar wooncomplex. De vrouw maakte maandagavond een dodelijke smak van de zeventiende verdieping van een appartementsgebouw in het noorden van de stad, meldt een woordvoerder van de Iraanse hulpdiensten aan het persagentschap Isna.