De jacht op het verdwenen 4-uurtje: Evi Hanssen tipt de perfecte speurtocht bij regenweer

Slagen je kinderen erin om het vieruurtje binnen de tijd terug te vinden?

Jiska Agten

23 juli 2020

09u00

Als buiten spelen geen optie is, kan een indoor speurtocht een geweldige oplossing zijn. ‘Natuurlijk is de plek om je kinderen te laten rondrennen binnen een pak kleiner’, weet Evi Hanssen, ‘daarom pak je het best wat anders aan dan een speurtocht buiten’. Met deze tips maak je moeiteloos een indoorzoektocht voor je kinderen, ook als je niet in een paleis woont.