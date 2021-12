De hopeloze vaccinatiegraad in Brussel: 58,2% volledig gevaccineerd

Alles is intussen al geprobeerd in het Brussels Gewest: mobiele prikteams, vaccinatiebussen op supermarktparkings én zelfs in de supermarkten zelf, het Covid Safe Ticket voor de horeca en sportcentra... Sinds dit weekend kan men zich zelfs laten vaccineren aan de ingang van Winterpret, de Brusselse kerstmarkt. Stuk voor stuk helpt dat wel wat, maar toch blijft Brussel achterophinken vergeleken met de rest van het land. Uit het Wekelijkse Epidemiologisch Bulletin van Sciensano, dat gisteren werd vrijgegeven, blijkt intussen 59,8% van alle Brusselaars (minderjarigen incluis) minstens één keer en 58,2% twee keer te zijn gevaccineerd. De voorbije week gingen 1.701 Brusselaars om een eerste én 3.078 om een tweede prik. Ter vergelijking: in Wallonië is 70,93% en in Vlaanderen 80,68% van de bevolking intussen al volledig gevaccineerd. Waardoor de algemene Belgische vaccinatiegraad momenteel 75,75% bedraagt.