De helft van verkoop flessenwater zou genoeg zijn om iedereen van water te voorzien

Fleswaterbedrijven staan de ontwikkeling van leidingwater wereldwijd in de weg, dat signaleert een onderzoeksinstituut van de universiteit van de Verenigde Naties UNU-INWEH. Nog lang niet iedereen heeft toegang tot drinkwater en de continu stijgende verkoop van fleswater verbloemt mogelijk het waterprobleem. Daarnaast zou de helft van het geld dat wereldwijd wordt uitgegeven aan de aankoop van flessenwater, waarvan de verkoop de afgelopen decennia explosief is gestegen, voldoende zijn om universele toegang tot drinkwater te verzekeren.

De Verenigde Naties voorzien dat tegen 2050 een op de vier mensen een blijvend tekort heeft aan water. Daarom hebben de VN onder meer als doel om iedereen toegang tot water en sanitaire voorzieningen te verzekeren in 2030. De fleswaterindustrie kan echter de aandacht weghalen bij de ontwikkelingsinspanningen, waarschuwt het instituut een aantal dagen voor het begin van de waterconferentie van de VN in New York.

Zo zeggen de bedrijven vaak dat hun flessen water het veilige alternatief zijn voor kraanwater, ook in landen waar kraanwater drinkbaar is. In rijkere landen zien mensen gebotteld water soms als gezonder en lekkerder, ziet het instituut dat gevestigd is in de Canadese stad Hamilton. In armere landen ontbreken betrouwbare watervoorzieningen juist. Dit wordt met name veroorzaakt door corruptie of een gebrek aan investeringen in de infrastructuur voor leidingwater. Geld moet naar veilig kraanwater gaan, niet naar fleswaterbedrijven, vindt het instituut.

Volgens het instituut is het flessenwater niet eens altijd veiliger dan water uit de kraan. De bedrijven worden in sommige landen minder gecontroleerd dan openbare waterbedrijven. Ook is gebotteld water de minder betaalbare optie voor veel mensen wereldwijd.

Duurzamer

Verder wijst het instituut erop dat veel plastic afval afkomstig is van waterflessen. De fleswaterindustrie is verantwoordelijk voor 35 procent van alle petflessen. Dit zou elk jaar voldoende zijn om 625.000 vrachtwagens van elk 40 ton te vullen. Het stoppen met het consumeren van flessenwater zou de plasticvervuiling effectief verminderen, wetende dat ongeveer 85% van de flessen op stortplaatsen terechtkomt, voegt het rapport eraan toe.

“Mensen betalen veel meer voor flessenwater, 150 tot 1.000 keer meer dan voor een liter kraanwater”, vertelt een onderzoeker van het Instituut voor Water, Milieu en Gezondheid binnen de Universiteit van de Verenigde Naties, gevestigd in Hamilton, Canada.

Het rapport waarschuwt ook voor het gebrek aan regelgeving voor de flessenwaterindustrie. Het benadrukt het onvermogen van regeringen om de snelle expansie van deze sector bij te houden. “De ongecontroleerde onttrekking van grondwater voor botteling” zou uiteindelijk kunnen leiden tot uitputting of drastische vermindering van grondwaterstanden, klagen de auteurs.

Twee miljard mensen hebben nog steeds geen toegang tot goed drinkwater. Er is echter enige vooruitgang geboekt, stelt de studie. In 2020 had 74% van de wereldbevolking toegang tot veilig kraanwater, vergeleken met 62% twintig jaar eerder.