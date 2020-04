Exclusief voor abonnees De eeuweling die 33 miljoen euro ophaalde met wandelingetjes in zijn tuin Luc Beernaert

29 april 2020

16u00 2 De Britten hebben een nieuwe nationale held. Oorlogsveteraan Thomas Moore, minzaam ‘Captain Tom’ genoemd, heeft op drie weken tijd ruim 33 miljoen euro opgehaald voor de Britse gezondheidsdienst NHS. Wat begon als “een leuk lokaal initiatiefje” groeide uit tot een liefdadigheidswandeling die alle records brak. Ook het record van de oudste ‘artiest’ die ooit de hitlijsten aanvoerde, stak de voormalige motorracer op zak met zijn vertolking van ‘You’ll Never Walk Alone’. Morgen viert Captain Tom zijn honderdste verjaardag met een ‘lovely little party’ thuis bij zijn dochter Hannah. Dat hij er een eresaluut met overvliegende Spitfires van de RAF bovenop krijgt, is nog een verrassing.

Op 6 april had Captain Tom een ideetje. “Wat als ik, in aanloop naar mijn honderdste verjaardag, eens zou proberen met een sponsortocht 1.000 pond (1.142 euro) in te zamelen voor de zorgverleners van de NHS die het toch zo moeilijk hebben tijdens deze coronacrisis? Met mijn rollator kan ik nog uit de voeten, en als ik honderd keer de 25 meter afleg die de tuin hier lang is, kom ik misschien aan dat bedrag.”

“Sorry, Sir Tom Jones”

‘Tom’s 100th Birthday Walk for the NHS’ heeft intussen dik 33 miljoen euro opgebracht. Dat “leuke lokale intitiatiefje” werd wereldnieuws.

Je hebt 24% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen