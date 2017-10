De eerste bewegende beelden van 'De Reus' 18u11

Bron: VTM Nieuws 0 BELGA VTM Nieuws heeft in het eigen archief bewegende beelden gevonden van 'De Reus' van de Bende van Nijvel. Ze gaan over een politieactie uit het jaar 2000 in Aalst en Liedekerke. 'De Reus' is erop te zien als rijkswachter.

Tot nu toe verschenen er in de pers enkel statische foto's van de lange, magere Christiaan B., die naar alle waarschijnlijkheid 'De Reus' was van de Bende van Nijvel. VTM Nieuws dook in het eigen archief, op zoek naar bewegende videobeelden van Christiaan B. Met succes. De Reus werd destijds in 2000 al wandelend gefilmd in het kader van een klopjacht op een gangster die bij een overplaatsing ontsnapt was.

Christiaan B. stapte na de politiehervorming een jaar later over naar de politie van Aalst, waar hij tot 2010 aan de slag bleef.



Verschillende bronnen bevestigden aan de redactie van VTM Nieuws dat de man op de beelden wel degelijk Christiaan B. is.

Onze krant bracht dit weekend uit dat Christiaan B. in 2015 op zijn sterfbed aan zijn broer had opgebiecht lid te zijn geweest van de Bende van Nijvel. Het onderzoek staat sindsdien weer volop in de aandacht.