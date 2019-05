De dag na de uitslag: “Mensen hebben zorgen en hebben er genoeg van” Midas Van Wynendaele

De overwinning van Vlaams Belang is een druk besproken thema vandaag. Hoe reageren de mensen op deze ruk naar rechts? “Het is zoals Nazi-Duitsland hé. Mensen hebben zorgen en hebben er genoeg van. Dan stemmen ze rechts.” Op de vraag of het cordon sanitair nu doorbroken moet worden en Vlaams Belang dus mee moet regeren, komt een democratisch antwoord. “De mensen hebben ervoor gekozen, dus in principe moet je ze wel een kans geven.”