De Croo waarschuwt regeringscommissaris: "Geen ruimte meer voor nieuwe incidenten”

Eerst droog, dan lokaal onweerach­ti­ge buien mogelijk

6:32 Het is eerst overwegend droog met wolken en opklaringen. In de loop van de dag ontwikkelen er zich stapelwolken en plaatselijke buien, die in de namiddag in het binnenland onweerachtig kunnen worden, eventueel met wat hagel. Aan zee wordt het in de loop van de namiddag vaak zonnig. De maxima schommelen tussen 18 à 19 graden in de Hoge Ardennen en 23 of 24 graden in de Kempen, meldt het KMI.