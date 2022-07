De Croo: “Princiepsakkoord met Engie over verlenging kerncentrales voor zomerreces”

CD&V stuurt Van der Straeten wandelen: “De enige die Engie meer kan laten bijdragen, is Tinne Van der Straeten zelf via de nucleaire heffing”

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) is niet overtuigd van het voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) om de overwinsten in de energiesector aan te pakken. Volgens hem zeggen zo goed als alle experten dat dat juridisch-technisch onhaalbaar is en kan de minister beter werken via een uitbreiding van de repartitiebijdrage. Hetzelfde geluid is te horen bij kersvers CD&V-voorzitter Sammy Mahdi. “De enige die Engie meer kan laten bijdragen, is Tinne Van der Straeten zelf via de nucleaire heffing. Bij mijn weten, levert Groen nog altijd de minister van Energie.”

13 juli