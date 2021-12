De Croo over maatregelen cultuursector: “We hopen dat het van heel korte duur is”

Held van de dag: 11-jarige jongen wordt benoemd tot erelid van politie nadat hij twee levens redt in één dag

De 11-jarige Davyon Johnson uit de Amerikaanse stad Muskogee, in de staat Oklahoma, is geëerd door de lokale politie nadat hij op één dag het leven van twee mensen redde. De jongen voerde eerst het heimlichmanoeuvre uit toen één van zijn klasgenoten aan het stikken was. Diezelfde dag bracht hij nog eens een invalide vrouw van wie het huis in brand stond in veiligheid.

