De Crem zoekt 1,5 miljard euro voor kernafval RW

05u30 0 photo_news Pieter De Crem. Staatssecretaris voor Internationale Handel Pieter De Crem (CD&V) is aangesteld als speciaal gezant om fondsen te werven voor het peperdure nucleaire onderzoeksproject Myrrha in Mol. Dat project, verbonden aan Studiecentrum voor Kernenergie, wil ambitieus onderzoek doen naar kernfusie en technieken om nucleair afval sneller af te breken. Prijskaartje: 1,6 miljard euro.

België kwam met 100 miljoen euro over de brug, Europa met 50 miljoen. De rest moest van buitenlandse investeerders komen. Maar: de zoektocht, die al loopt sinds 2010, leverde nog geen eurocent op. De Crem moet daar nu iets aan doen. Zijn eerste bezoek heeft hij al achter de rug. Een week geleden trok hij naar Wenen voor een bezoek aan het Internationaal Atoomenergieagentschap.

Handelsmissies

Nieuwe trips specifiek in het kader van Myrrha staan er voorlopig niet gepland, wel zal hij het project zo veel mogelijk promoten tijdens de komende handelsmissies. Later dit jaar beslist de regering of de ambities van het project moeten worden bijgeschroefd of niet. (RW)