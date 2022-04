De beul van Boetsja: “Vechten doen we met onze ziel”

Volgens experts zullen Russische troepen enkel maar wreder worden: "Bestiali­tei­ten uit extreme frustratie"

De verschrikkelijke gruweldaden die Russische soldaten in Boetsja pleegden, komen niet onverwacht. “Voor militaire insiders is dit géén verrassing”, zegt luitenant-generaal Marc Thys. “Rusland heeft nooit ontzag gehad voor het welzijn en de vrijheid van burgers.” En het einde is nog niet in zicht. “Dit gaat nog gebeuren. Rusland heeft de Oekraïners ontmenselijkt - zoals de nazi’s met de Joden deden. Dan is de drempel laag om gruweldaden te begaan.”

