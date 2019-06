De betere crashtest: kraan laat vliegtuig vallen Redactie

21 juni 2019

15u57

Bron: KameraOne 0

In Hampton, in de Amerikaanse staat Virginia, laat NASA een buiten dienst gesteld passagiersvliegtuig vallen vanop dertig meter. Ze doen dat om betere veiligheidsvoorschriften te ontwikkelen. In het vliegtuig zitten 24 crashtestdummy’s.