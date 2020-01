Blue Monday Gesponsorde inhoud Dé 5 tips van Urbanus om Blue Monday te overleven Aangeboden door Telenet

17 januari 2020

Blue Monday, de beruchte meest deprimerende dag van het jaar, valt dit jaar op maandag 20 januari. Overleef 'm met een Big Smile dankzij deze 5 tips van Urbanus...

1. Vier je verjaardag gewoon in januari, ook al valt die in de zomer....

“Dat hebben we vorig jaar toch gedaan voor mijn 70ste verjaardag, met die vijfdelige documentaire vol vrienden en collega’s op de VRT. Ik zei nog: ‘Dat zouden ze es met een vrouw moeten doen, een half jaar te vroeg haar verjaardag vieren’. Maar wij móésten wel, want mijn tekenfilm Urbanus: de vuilnisheld kwam in de zalen en moest gepromoot worden. Heel plezant allemaal, maar natuurlijk stond ik vorige maand in geen enkel populariteitslijstje... Dat zal mij dit jaar niet overkomen: in oktober of november steek ik zeker nog iets uit, desnoods rij ik nog ergens een hoop vuilbakken omver of zo!”

2. Trek naar buiten... maar wacht niet tot het donker is...

“Is die Blue Monday écht de meest deprimerende dag van het jaar? Ik zit hier nu ook maar wat de knorren. Heb je mij gezien in Groeten uit 1975 op VTM met Goedele Liekens en haar twee dochters. Ik moest daar ineens verschijnen als een student van Sint-Lukas die een foto moet maken van Goedele voor zijn eindwerk. Die pruik die maar begon aan mijn achterhoofd, waardoor ik een voorhoofd had bijna zeven keer zo groot als dat van Ben Crabbé... Het was bijna Groeten uit 1875, verschrikkelijk! Waarschijnlijk hebben ze mij zo lelijk gemaakt als contrast opdat Goedele en haar dochters toch nog een beetje om aan te zien zouden zijn. Haha, grapje. Maar misschien ga ik straks nog wel eventjes fietsen als ik daar goesting in heb. Alleen: tegen dat ik dan eindelijk vertrek, is het alweer donker. En hier in Tollembeek, dat zijn de Vlaamse Ardennen hé, het is hier overal bergop en altijd tegenwind (lacht).”

3. Bingewatch meer dan 25 zaalshows van iconen als Urbanus, Jacques Vermeire en Alex Agnew...

“Dat extra comedy aanbod in de Telenet tv-theek voor Play en Play More klanten vind ik natuurlijk géwéldig! Ik zeg altijd: ik ben een artiest die bekend is van de cassettekes tot Spotify (lacht). Nadeel is wel: vroeger maakte ik een elpee met twaalf liedjes, één goeike en elf stukken bazaar, maar ze moesten ook de slechte nummers kopen. Nu kopen de fans alleen de goeie nummers en met al de rest blijf je zitten...”

“Hoe het voelt om door stand-uppers als Alex Agnew ‘De godfather van de Vlaamse comedy’ genoemd te worden? Goh, eigenlijk wou ik gewoon liedjes zingen zoals de kleinkunstenaars van toen hé: Jan De Wilde, Zjef Vanuytsel, Willem Vermandere. Maar de schrik om te beginnen gitaarspelen en zingen was zo groot dat ik maar bleef zeveren. Die bindteksten – want zo noemde dat toen hé – waren op de duur vijf keer langer dan mijn liedjes. Die zaalshows à la Hiep hiep rahoe uit 1998 en Ik ben een plastic zakske uit 2001, dat was leuteren, leuteren, leuteren met hooguit twee of drie liedjes. Op dat moment kwam de stand-up comedy uit Amerika en Engeland aangewaaid en werd ik beschouwd als stand-upper. Maar ik ben dus eigenlijk een zanger die te lui was om te zingen!”

4. Vier de meest deprimerende dag op je favoriete plek...

“Ik ben niet echt zo’n Benidorm Bastard die in de koude wintermaanden naar het zuiden trekt. Als ik naar een warm land trek, is dat vooral om mijn vrouw of mijn dochters een plezier te doen. Ik trek liever naar het Noorden, naar Rusland of Noorwegen bijvoorbeeld. Daar is het dan ’s avonds nog sneller donker dan hier!”

5. Contacteer de Telenet Comedy Helpdesk voor een opbeurende babbel met Urbanus en co...

“Of ik een goeie Telenet-helpdeskmedewerker zou zijn? Bwa, ik zit veel op de computer en kan al een tekeningetje aanpassen in Photoshop en zo, maar dat internet heeft toch een totaal andere logica, vrees ik. Toen ik lang geleden mijn eerste fax kocht en die mens dat ding kwam installeren, stond er zo’n dikke knop op met ‘Start’. Hij zei: ‘Als je wilt beginnen, moogt ge daar zeker níét op drukken!’ Want je moest eerst nog drie andere bewerkingen doen voor je op die knop mocht drukken. Ik zou graag eens zo’n computernerd willen vragen: ‘Kun jij autorijden? Ja? Hier zie, de sleutels!’ En als hij dan wil starten, kan ik zeggen: ‘Idioot, je weet toch dat je eerst drie keer moet claxonneren en vier keer achteraan aan die uitlaatpijp moet trekken?’.”

