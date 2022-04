De 16 Vragen van De Wachter aan Max Colombie: “Ik denk nog te hard in rampscenario’s. Dat komt door mijn jeugd”

Max Colombie komt van ver: als kind werd hij gepest, dat duurde zelfs tot op de hogeschool. Tegenwoordig staat hij op grote podia en is hij kasteelheer, maar de oude reflexen achtervolgen hem. “Ik heb een permanente, constante stress in mij. Komt door vroeger, zegt mijn psycholoog. Ik ben in permanente overlevingsmodus.”